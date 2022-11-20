Фотография Стол пластиковый, овальный зеленый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стол пластиковый, овальный зеленый

4.4
Оптовая цена
от 3 790 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стол пластиковый, овальный зеленый
Стол пластиковый, овальный зеленый
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Стол пластиковый, овальный зеленый

4.4
3790 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Длина1000 мм
  • Ширина700 мм
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольяпластик

Популярные варианты обивки

BrownBrownСтарая розаСтарая роза16163535ДжинсДжинс1111100100КапучиноКапучиноLilacLilacMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 1TEMPO 1Montana 032Montana 032515515BlackBlack0808808072720404
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