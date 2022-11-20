Стол пластиковый раздвижной Toscana, тортора

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Стол пластиковый обеденный Toscana, тортора

Характеристики товара

Описание

Стол из полипропилена со съемной вставной столешницей, за счет которой длина стола может варьироваться от 1920 до 2500 мм. Стол выполнен в простом цвете и строгом лаконичном стиле, предназначен для использования на улице.
Особенности:
Равномерно окрашенный нетоксичными пигментами полипропилен высокого качества с добавлением анти-УФ-агентов, который устойчив к воде и воздействию солнца. Материал легкий, долговечный, нетоксичный, антистатический и атмосферостойкий - настоящее итальянское качество!
Столешница раздвижная, легко собирается и разбирается. В столешнице есть отверстие с заглушкой для установки зонта.
Изогнутые ножки соединены балкой, которая может регулироваться по длине.
Желательно использование стола в затененных местах

Размер упаковки:
1100х1050х240 мм

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина1050 мм
  • Длина2500 мм
  • Вес27 кг
  • Материалпластик
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.28 м3

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