Фотография Стол Poligon Head от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стол Poligon Head

4.2
Оптовая цена
от 64 000 ₽
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Стол Poligon Head
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Стол Poligon Head

4.2
64000 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина680 мм
  • Высота700 мм
  • Ширина490 мм
  • Материал подстольяпластик

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