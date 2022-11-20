Характеристики товара
Описание
Тип изделия и особенности: Столики в современном стиле, металлические позолоченные, дизайнерские со стеклянной столешницей. размеры 600(H)хD400мм.
Цвет - вид краски: Цвет покраски золото не блестящее (Церта пласт).
Материалы: СТАЛЬ – 3 (Гост) проф.труба 20х20мм.Столешница –стекло прозрачное толщиной 8мм.
Обработка поверхности: Очищено, загрунтовано, покрашено (кузнечной краской Церта пласт).
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина400 мм
- Длина400 мм
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольясталь