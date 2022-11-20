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Стол позолоченный Олбани - фото 1

Стол позолоченный Олбани

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Характеристики товара

Описание

Тип изделия и особенности: Столики в современном стиле, металлические позолоченные, дизайнерские со стеклянной столешницей. размеры 600(H)хD400мм.

Цвет - вид краски: Цвет покраски золото не блестящее (Церта пласт).
Материалы: СТАЛЬ – 3 (Гост) проф.труба 20х20мм.Столешница –стекло прозрачное толщиной 8мм.
Обработка поверхности: Очищено, загрунтовано, покрашено (кузнечной краской Церта пласт).

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина400 мм
  • Длина400 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь

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