Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина900 мм
- Длина900/1250 мм
- Материал столешницыМДФ, шпон
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.16 м3
- Вес упаковки27 кг
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