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Стол Прато раскладной, темный орех - фото 1Стол Прато раскладной, темный орех - фото 2

Стол Прато раскладной, темный орех

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина900/1250 мм
  • Материал столешницыМДФ, шпон
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Вес упаковки27 кг

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