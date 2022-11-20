Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина420 мм
- Глубина1000 мм
Стол Молли Венге
Стол Сарагоса темный квадрат
Стол Сарагоса светлый длинный
Стол Frank
Стол Eames DSW, круглый, D 100см
Стол Eames DSW, круглый, D 80см
Стол Eames DST, круглый
Стол Oslo, квадратный
Стол Oslo, прямоугольный
Стол Oslo, круглый
Стол Лофт-5
Конфигурация складных столов №3
Настольная лампа Grace
Настольная лампа Murano
Настольная лампа Soffia
Стол Rotang шоколад
Стол Тюльпан №2
Стол Симба разборный