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Стол Престиж - фото 1

Стол Престиж

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина1000 мм

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