Характеристики товара
Описание
Стол Престиж -прекрасно подойдет для оформления обстановки любого помещения, благодаря столешнице, которая может увеличиваться от 1300 до 1750 см в длину, превращая небольшой кухонный стол в полноценный обеденный. Столешница покрыта износостойким закаленным стеклом невероятно устойчивым к царапинам и иным внешним повреждениям, а ножки из массива дерева - залог долговечности стола.
- Базовые цвета стекла: Белый, белый матовый, капучино, крем
- Базовые цвета ног: венге, белый, крем
- Название вставок: 1.Поворотная, 2. Стандартная
- Оба вида вставок могут применятся на всех моделях столов
- Все столы просчитаны со стандартной вставкой, за поворотную доплата 400 р
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина800 мм
- Длина1200/1620 мм
- Материал каркасадерево