Фотография Стол Престиж, столешница HPL, светлый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Стол Престиж, столешница HPL, светлый

4.5
Оптовая цена
от 11 590 ₽
При покупке от 1 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стол Престиж, столешница HPL, светлый
Стол Престиж, столешница HPL, светлый
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Стол Престиж, столешница HPL, светлый

4.5
11590 ₽
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Видеообзор

Характеристики товара

Описание

Стол Престиж -прекрасно подойдет для оформления обстановки любого помещения, благодаря столешнице, которая может увеличиваться от 1300 до 1750 см в длину, превращая небольшой кухонный стол в полноценный обеденный. Столешница покрыта износостойким закаленным стеклом невероятно устойчивым к царапинам и иным внешним повреждениям, а ножки из массива дерева - залог долговечности стола.

  • Базовые цвета стекла: Белый, белый матовый, капучино, крем
  • Базовые цвета ног: венге, белый, крем
  • Название вставок: 1.Поворотная, 2. Стандартная
  • Оба вида вставок могут применятся на всех моделях столов
  • Все столы просчитаны со стандартной вставкой, за поворотную доплата 400 р
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1300/1750 мм
  • Цветжелтый

Варианты размеров

Материал столешницы Ценаруб
ЛДСП 6990
Кухонный пластик HPL 11590
Стекло 12990

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