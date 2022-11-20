Стол Престиж, столешница HPL, светлый
11590 ₽
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Стол Престиж -прекрасно подойдет для оформления обстановки любого помещения, благодаря столешнице, которая может увеличиваться от 1300 до 1750 см в длину, превращая небольшой кухонный стол в полноценный обеденный. Столешница покрыта износостойким закаленным стеклом невероятно устойчивым к царапинам и иным внешним повреждениям, а ножки из массива дерева - залог долговечности стола.
|Материал столешницы
|Ценаруб
|ЛДСП
|6990
|Кухонный пластик HPL
|11590
|Стекло
|12990