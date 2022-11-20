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Стол придиванный Агами - фото 1

Стол придиванный Агами

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лофт-это стиль, который прекрасно подойдет для практичных людей. А стол, выполненный в таком стиле, станет замечательным дополнением любого интерьера. Конструкция столика позволяет расположить столешницу прямо над диваном или боковиной дивана, что достаточно удобно и функционально. Данный предмет мебели в декоре лофт будет отличаться лаконичной простотой, без излишеств.

Упаковка: 67,5 x36,5 х 5 см, 1 место

Вес: 5,8 кг

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина310 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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