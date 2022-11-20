Характеристики товара
Описание
Лофт-это стиль, который прекрасно подойдет для практичных людей. А стол, выполненный в таком стиле, станет замечательным дополнением любого интерьера. Конструкция столика позволяет расположить столешницу прямо над диваном или боковиной дивана, что достаточно удобно и функционально. Данный предмет мебели в декоре лофт будет отличаться лаконичной простотой, без излишеств.
Упаковка: 67,5 x36,5 х 5 см, 1 место
Вес: 5,8 кг
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Ширина700 мм
- Глубина310 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал столешницыМДФ
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияРоссия