Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Ширина730 мм
- Длина3000/2500/2000 мм
- Материал столешницымассив, сосна
- Материал подстольямассив, сосна
- Страна изготовленияРоссия
Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, темный
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный
Стол уличный Калисто круглый
Стол уличный Калисто квадратный
Стол Севилья
Стол уличный Классика
Стол уличный Фьюри
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Диван кровать Ноктюрн