Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота520 мм
- Ширина480 мм
- Длина550 мм
- Вес13 кг
- Цветзолотой
Стол Лидер 3, черный
Стол Лидер 4
Стол Лидер 9
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 9, D80см, белый
Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Стол Eames DSW, круглый, D 100см
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди