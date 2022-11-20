Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Ширина400 мм
- Длина400 мм
- Вес8.4 кг
- Цветчерный
Стол Лидер 3, черный
Стол Лидер 4
Стол Лидер 9
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 9, D80см, белый
Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Стол Eames DSW, круглый, D 100см
Зажим прозрачный с липучкой
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок кофе с молоком
Обеденная группа Стол Лофт-2 + 4 Кроссбэка
Стол Лидер 7, 2250x700
Стол ОРИОН-5, D1100
Стол ОРИОН-5, D1000
Стол ФАВОРИТ-4, 1100x750
Стол ФАВОРИТ-4, 1000x750
Стол ФАВОРИТ-8, 1000x1000
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди