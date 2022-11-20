Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Ширина250 мм
- Длина370 мм
- Вес6.5 кг
- Цветсиний
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Зажим белый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок светло-серый
Стол Лидер 2, 2400x900
Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черный
Стол ЛИРА, 1200x900
Стол ЛИРА, 1600x800
Стол ЛИРА, 1400x800
Стол ЛИРА, 1200x800
Стол ЛИРА/180, 2000x1100
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди