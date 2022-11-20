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Стол приставной LAGOON, синий - фото 1Стол приставной LAGOON, синий - фото 2

Стол приставной LAGOON, синий

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Ширина250 мм
  • Длина370 мм
  • Вес6.5 кг
  • Цветсиний

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