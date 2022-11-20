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Стол приставной OPTIMA, черный

Артикул: CH-053-678
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Приставные столы Optima (Оптима) являются конструкцией, которая изящно дополняет имеющуюся мебель и придает особое функциональное решение интерьера вашей квартиры.

При этом можно использовать как отдельный журнальный стол на колесах, так и придиванную модификацию приставного столика, а также практичную приставку к другим вариантам мебели в вашей гостиной.

Это, по сути, дополнительный круглый журнальный столик, который дополняет свободное место основного стола или используется в качестве самостоятельного предмета мебели в тех местах, где невозможно поставить стандартный стол.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота576 мм
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки88 мм
  • Глубина упаковки510 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки5.62 кг

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