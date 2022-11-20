Характеристики товара
Описание
Приставные столы Optima (Оптима) являются конструкцией, которая изящно дополняет имеющуюся мебель и придает особое функциональное решение интерьера вашей квартиры.
При этом можно использовать как отдельный журнальный стол на колесах, так и придиванную модификацию приставного столика, а также практичную приставку к другим вариантам мебели в вашей гостиной.
Это, по сути, дополнительный круглый журнальный столик, который дополняет свободное место основного стола или используется в качестве самостоятельного предмета мебели в тех местах, где невозможно поставить стандартный стол.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина500 мм
- Высота576 мм
- Цветвенге
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки88 мм
- Глубина упаковки510 мм
- Объём упаковки0.03 м3
- Вес упаковки5.62 кг