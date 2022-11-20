Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина550 мм
- Длина550 мм
- Вес3.6 кг
- Цветчерный
Стол Лидер 3, черный
Стол Лидер 4
Стол Лидер 9
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 9, D80см, белый
Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Стол Eames DSW, круглый, D 100см
Зажим белый с липучкой
Куверт Журавинка на 2 прибора
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стол журнальный Д2
Стол ОРИОН-3, D1100
Стол ОРИОН-3, D1000
Стол ОРИОН-3, D900
Стол ОРИОН-3, D800
Стол ОРИОН-5, D1200
Столовая группа, стол Бостон, стулья Киви х4
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди