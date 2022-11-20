Характеристики товара
Описание
Приставной стол , гнутый массив и столешница МДФ подойдет для коттеджа или загородного дома.
Материал подстолья натуральное дерево (береза) тонировка (береза выбеленная с эффектом)
Приставной стол с основанием из гнутого дерева. Приставной стол отличается от других скошенной столешницей из цельного МДФ и оригинальной ножкой-подставкой, которая размещается в центре стола. Элегантная форма стола станет украшением любого дома
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина600 мм
- Длина1050 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольябереза