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Стол пристенный «Аньер»

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Характеристики товара

Описание

Приставной стол , гнутый массив и столешница МДФ подойдет для коттеджа или загородного дома.
Материал подстолья натуральное дерево (береза) тонировка (береза выбеленная с эффектом)
Приставной стол с основанием из гнутого дерева. Приставной стол отличается от других скошенной столешницей из цельного МДФ и оригинальной ножкой-подставкой, которая размещается в центре стола. Элегантная форма стола станет украшением любого дома

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина1050 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольябереза

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