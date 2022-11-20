Характеристики товара
Описание
- Габаритные размеры: 938х1200х600 мм;
- Комплектация: 3 ящика;
- Материал: корпус-ЛДСП 16мм, фасад-крашеный МДФ 18мм.
Транспортные характеристики
- Объем: 0,109 куб.метра;
- Вес: 47 кг.;
- Кол-во мест: 1.
Транспортные характеристики
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
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