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Стол Продлёнка письменный детский, Правый

14 оценок
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Стол Лего письменный детский, Правый

Характеристики товара

Описание

  • Габаритные размеры: 938х1200х600 мм;
  • Комплектация: 3 ящика;
  • Материал: корпус-ЛДСП 16мм, фасад-крашеный МДФ 18мм.

Транспортные характеристики

  • Объем: 0,109 куб.метра;
  • Вес: 47 кг.;
  • Кол-во мест: 1.

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