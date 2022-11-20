Характеристики товара
Описание
Длина: 700 мм
Ширина: 420 мм
Высота: 880 мм
Вес: 11 кг
Материал: сталь, экокожа
Длина: 700 мм
Ширина: 420 мм
Высота: 880 мм
Вес: 11 кг
Материал: сталь, экокожа
Патрик 20мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм - золото, Chateau losange rose
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона
Азия 25мм - алюминиевый каркас
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Боди 25мм - алюминиевый каркас
Хит 25мм - алюминиевый каркас, белый, кожзам белый
Браун 25мм - алюминиевый каркас, черный, синяя корона
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