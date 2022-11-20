Товар в корзине. Перейти
Стол процедурный для забора крови - фото 1

Стол процедурный для забора крови

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол надкроватный
Стол надкроватный
Следующий Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл
Стол надкроватный

Характеристики товара

Описание

Длина: 700 мм

Ширина: 420 мм

Высота: 880 мм

Вес: 11 кг

Материал: сталь, экокожа

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Стол складной для забора кровиНастоящее фото товара Стол складной для забора крови, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
11

Стол складной для забора крови

Настоящее фото товара Стол надкроватный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
10

Стол надкроватный

Настоящее фото товара Столик манипуляционный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
15

Столик манипуляционный

Настоящее фото товара Стол инструментальный двухполочный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена
5

Стол инструментальный двухполочный

Настоящее фото товара Стол Боброва, произведённого компанией ChiedoCover
от22 270
Оптовая цена
9

Стол Боброва

Настоящее фото товара Стол палатный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена
14

Стол палатный

С этим товаром покупают
Патрик 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Патрик 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49033
3 690 ₽
8

Патрик 20мм с подлокотниками

Стул Хит 20мм - золото, Chateau losange roseНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Chateau losange rose, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45040
2 390 ₽
15

Стул Хит 20мм - золото, Chateau losange rose

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил PalmiraНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89015
3 390 ₽
8

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira

Настоящее фото товара Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59011
3 990 ₽
5

Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона

Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая коронаНастоящее фото товара Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
10

Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона

Настоящее фото товара Азия 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89021
4 900 ₽
9

Азия 25мм - алюминиевый каркас

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
9

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Боди 25мм - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Боди 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99021
5 000 ₽
11

Боди 25мм - алюминиевый каркас

Хит 25мм - алюминиевый каркас, белый, кожзам белыйНастоящее фото товара Хит 25мм - алюминиевый каркас, белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
10

Хит 25мм - алюминиевый каркас, белый, кожзам белый

Браун 25мм - алюминиевый каркас, черный, синяя коронаНастоящее фото товара Браун 25мм - алюминиевый каркас, черный, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39013
4 990 ₽
8

Браун 25мм - алюминиевый каркас, черный, синяя корона

Другие товары из разделамебель для гостиниц
Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди