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Стол прямоугольный KENNER

Артикул: CH-049-947
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный обеденный стол Сидней с раскладной столешницей.

Стол оснащён простым раздвижным механизмом Бабочка. Позволяет легко раздвигать и сдвигать одному человеку с минимальным физическим усилием. Столешница дополнительно раскладывается на 30 см в ширину и увеличивает количество посадочных мест.
Прямоугольная столешница изготовлена из ЛДСП и покрыта слоем глянцевого стекла. Покрытие очень простое в уходе, не впитывает жидкость и устойчивое к перепадам температуры. Круглые ножки из массива дерева в основании декорированы металлической вставкой для практичности и эстетики. Черные подпятники защищают напольное покрытие от царапин и препятствуют скольжению.
Под простой дизайн и белый цвет стола можно подобрать любые стулья. А компактные габариты в сложенном виде позволяют дополнить интерьер небольшой кухни.

2 коробки / 1 шт.
Габариты: 105*105*22
1короб: 105*105*14
2короб: 76*27*8
Вес брутто: 33,000
1короб: 26,500
2короб: 6,500
Объем: 0,113
1короб: 0,096
2короб: 0,017

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Основные характеристики

  • Ширина900/1200 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы200 мм
  • Вес30 кг
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Материал каркасаМДФ
  • Материал столешницыЛДСП, стекло
  • Материал ножекмассив дерева
  • Страна изготовленияРоссия

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