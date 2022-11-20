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Стол рабочий Tanis, черный/ Робиния Бренсон - фото 1Стол рабочий Tanis, черный/ Робиния Бренсон - фото 2Стол рабочий Tanis, черный/ Робиния Бренсон - фото 3Стол рабочий Tanis, черный/ Робиния Бренсон - фото 4Стол рабочий Tanis, черный/ Робиния Бренсон - фото 5Стол рабочий Tanis, черный/ Робиния Бренсон - фото 6Стол рабочий Tanis, черный/ Робиния Бренсон - фото 7

Стол рабочий Tanis, черный/ Робиния Бренсон

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Характеристики товара

Описание

Столешница и тумба стола выполнены из ЛДСП толщиной 32мм и 16мм. Стол имеет два ящики на направляющих скрытого монтажа с плавным закрыванием. Донья ящиков из ДВПО белого цвета. Основание стола - сварная металлоконструкция черного матового цвета. Ножки круглые из трубы диаметром 20мм с пластиковыми подпятниками. Проножки из прямоугольной трубы 30х15мм. Тумба всегда располагается справа, переустановка невозможна.

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Основные характеристики

  • Ширина1300 мм
  • Высота745 мм
  • Глубина616 мм
  • МатериалЛДСП
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

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