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          Фотография Стол рабочий Xeno от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Стол рабочий Xeno

          4.8
          Оптовая цена
          от 8 380 ₽
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          Стол рабочий Xeno

          4.8
          8380 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота760 мм
          • Длина1340 мм
          • Ширина680 мм
          • Материал подстольяЛДСП

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