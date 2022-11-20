Характеристики товара
Описание
Материал: пластик
Длина: 595 мм
Ширина: 495 мм
Высота: 495 мм
Основные характеристики
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольяпластик
Материал: пластик
Длина: 595 мм
Ширина: 495 мм
Высота: 495 мм
Стол складной Монифит
Стол складной Дорни 150
Стол складной Тейкли 240
Стол складной Натали белый
Стол складной Натали серый
Стол складной Натали зеленый
Стол складной Виктория 120
Стол складной Виктория 120 белый, чемодан
Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан
Стол круговой Паулина
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стол складной Виктория 120
Столешница Werzalit UNIART
Столешница Werzalit WOODART
Подвесной светильник Dallas №6
Педикюрное кресло Элит одномоторное опоры для ног раздвижные
Тумба Классика 2
Тумба с распашной дверцей Верона Д
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди