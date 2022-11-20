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Стол раскладной Avdal - фото 1Стол раскладной Avdal - фото 2Стол раскладной Avdal - фото 3

Стол раскладной Avdal

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Характеристики товара

Описание

Материал: пластик

Длина: 595 мм

Ширина: 495 мм

Высота: 495 мм

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Основные характеристики

  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольяпластик

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