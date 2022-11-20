Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1600 мм
- Материал столешницыкерамика
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя
Стул КАБРИОЛЬ 16
Стул Текс, бежевый, серые ножки
Стул Виота 210, фуксия
Стул прозрачный Isy Antishock, серый
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди