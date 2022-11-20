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Стол раскладной Madison, испанская керамика белый - фото 1Стол раскладной Madison, испанская керамика белый - фото 2Стол раскладной Madison, испанская керамика белый - фото 3Стол раскладной Madison, испанская керамика белый - фото 4

Стол раскладной Madison, испанская керамика белый

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Характеристики товара

Описание

Уникальный по своим формам и размерам обеденный стол Madison позволяет сделать интерьер светлым и воздушным. Данная модель идеальна для малогабаритных помещений, так как имеет компактные размеры в сложенном состоянии.

Столешница
Столешница выполнена из благородной испанской керамики, которая подарит
невероятные тактильные ощущения при каждом прикосновении.
Рекомендуем использовать салфетки и подставки для посуды, чтобы на дольше
сохранить идеальный внешний вид столешницы. Любые загрязнения необходимо
протирать мягкой тряпкой и не использовать абразивные чистящие
средства!
Раздвижной механизм
Стол оснащен современным раздвижным
механизмом, благодаря которому площадь стола моментально может быть увеличена
на 40 см. Нужно потянуть за края столешницы в стороны, открыв поворотные
центральные вставки. Их нужно потянуть вверх и повернуть, сдвинуть
столешницы. Для надёжности механизм фиксируется дополнительным зажимом.Эта
функция невероятна удобна в случаях, когда обеденный стол, используемый
ежедневно, необходим превратить в место сбора друзей и родственников.
Каркас
Оригинальная ножка выполнена из МДФ, окрашенного в белый матовый цвет, с
декором стального цвета на платформе, выглядит основательно и в то же время
не утяжеляет конструкцию.
Основание-платформа стола
выполнена из нержавеющей стали. Такое основание обладает высокой стойкостью,
не боится влажной уборки. На основании-платформе имеются подпятники из
войлока для бережного отношения к напольному покрытию

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина850 мм
  • Длина1600/2000 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяМДФ
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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