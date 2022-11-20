Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ

4.3
21 690 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас черный
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас черный
Следующий Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ бежевая вставка
Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ бежевая вставка

Характеристики товара

Описание

Стол раскладной обеденный из высокотехнологичного материала с прямоугольной столешницей из МДФ. Вкладка белого цвета 400мм
Каркас и ножки изготовлены из металла

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый
  • Размер1200/1600*800 мм

С этим товаром покупают

Чехол 01 цветнойНастоящее фото товара Чехол 01 цветной, произведённого компанией ChiedoCover
440
Оптовая цена
12

Чехол 01 цветной

Чехол 45Настоящее фото товара Чехол 45, произведённого компанией ChiedoCover
640
Оптовая цена
15

Чехол 45

Чехол 25Настоящее фото товара Чехол 25, произведённого компанией ChiedoCover
от690
8

Чехол 25

Чехол 62Настоящее фото товара Чехол 62, произведённого компанией ChiedoCover
от390
15

Чехол 62

Чехол 02, бордовыйНастоящее фото товара Чехол 02, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от550
9

Чехол 02, бордовый

Чехол 02, спандекс, оранжевыйНастоящее фото товара Чехол 02, спандекс, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от550
12

Чехол 02, спандекс, оранжевый

Чехол 46 с прямой спинкой, фисташковыйНастоящее фото товара Чехол 46 с прямой спинкой, фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
от395
6

Чехол 46 с прямой спинкой, фисташковый

Другие товары из раздела

Обеденный стол Бумажный шпон под натуральное деревоНастоящее фото товара Обеденный стол Бумажный шпон под натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена
15

Обеденный стол Бумажный шпон под натуральное дерево

Настоящее фото товара Обеденный стол LOFT Столешница из МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
20 990
Оптовая цена
12

Обеденный стол LOFT Столешница из МДФ

Настоящее фото товара Обеденный раскладной стол. Столешница из МДФ , произведённого компанией ChiedoCover
31 590
Оптовая цена
11

Обеденный раскладной стол. Столешница из МДФ

Настоящее фото товара Обеденный стол. Столешница из МДФ , произведённого компанией ChiedoCover
22 490
Оптовая цена
15

Обеденный стол. Столешница из МДФ

Настоящее фото товара Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Серый, произведённого компанией ChiedoCover
45 290
Оптовая цена
15

Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Серый

Настоящее фото товара Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Белый, произведённого компанией ChiedoCover
45 290
Оптовая цена
14

Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Белый

Настоящее фото товара Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Белый, произведённого компанией ChiedoCover
56 490
Оптовая цена
6

Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Белый

Настоящее фото товара Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм матовое стекло на столешнице. Белый, произведённого компанией ChiedoCover
62 290
Оптовая цена
15

Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм матовое стекло на столешнице. Белый

Настоящее фото товара Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм матовое стекло на столешнице. Шампань, произведённого компанией ChiedoCover
62 290
Оптовая цена
12

Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм матовое стекло на столешнице. Шампань

Стол ВанкуверНастоящее фото товара Стол Ванкувер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
9

Стол Ванкувер