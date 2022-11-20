Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ бежевая вставка

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ бежевая вставка

4.2
21 690 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ
Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ
Следующий Обеденный стол Бумажный шпон под натуральное дерево
Обеденный стол Бумажный шпон под натуральное дерево

Характеристики товара

Описание

Стол раскладной обеденный из высокотехнологичного материала с прямоугольной столешницей из МДФ. Вкладка с бумажным шпоном бежевого цвета 400мм
Каркас и ножки изготовлены из металла

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый
  • Размер1200/1600*800 мм

С этим товаром покупают

Чехол 48Настоящее фото товара Чехол 48, произведённого компанией ChiedoCover
от380
10

Чехол 48

Чехол 63Настоящее фото товара Чехол 63, произведённого компанией ChiedoCover
от620
10

Чехол 63

Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от440
8

Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый

Чехол 09 из плотного спандексаНастоящее фото товара Чехол 09 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от690
8

Чехол 09 из плотного спандекса

Комплект мебели БанкетныйНастоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29024
8 190 ₽
9

Комплект мебели Банкетный

Чехол 45, бархат-стрейчНастоящее фото товара Чехол 45, бархат-стрейч, произведённого компанией ChiedoCover
от990
10

Чехол 45, бархат-стрейч

Чехол 48, серо-голубойНастоящее фото товара Чехол 48, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от450
11

Чехол 48, серо-голубой

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Обеденный стол LOFT Столешница из МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
20 990
Оптовая цена
12

Обеденный стол LOFT Столешница из МДФ

Настоящее фото товара Обеденный раскладной стол. Столешница из МДФ , произведённого компанией ChiedoCover
31 590
Оптовая цена
11

Обеденный раскладной стол. Столешница из МДФ

Настоящее фото товара Обеденный стол. Столешница из МДФ , произведённого компанией ChiedoCover
22 490
Оптовая цена
15

Обеденный стол. Столешница из МДФ

Настоящее фото товара Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Серый, произведённого компанией ChiedoCover
45 290
Оптовая цена
15

Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Серый

Настоящее фото товара Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Белый, произведённого компанией ChiedoCover
45 290
Оптовая цена
14

Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Белый

Настоящее фото товара Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Белый, произведённого компанией ChiedoCover
56 490
Оптовая цена
6

Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Белый

Настоящее фото товара Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм матовое стекло на столешнице. Белый, произведённого компанией ChiedoCover
62 290
Оптовая цена
15

Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм матовое стекло на столешнице. Белый

Настоящее фото товара Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм матовое стекло на столешнице. Шампань, произведённого компанией ChiedoCover
62 290
Оптовая цена
12

Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм матовое стекло на столешнице. Шампань

Настоящее фото товара Стильный обеденный раскладной стол. МДФ + 5мм закаленное стекло на столешнице, произведённого компанией ChiedoCover
63 690
Оптовая цена
9

Стильный обеденный раскладной стол. МДФ + 5мм закаленное стекло на столешнице

Стильный обеденный раскладной стол Слоновая костьНастоящее фото товара Стильный обеденный раскладной стол Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
38 990
Оптовая цена
7

Стильный обеденный раскладной стол Слоновая кость