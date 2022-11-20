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Стол раскладной Rochester , дуб

11 оценок
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Стол раскладной Navarrese, дуб/ кремовый
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Стол раскладной Navarrese, дуб/ кремовый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина900/1200 мм
  • Глубина900 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольядерево
  • Цветбежевый, коричневый

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