Характеристики товара
Описание
Стол Аризона выполнен в традиционном стиле. Утонченный дизайн делает его конструкцию легкой и элегантной. Столешница выполнена из материала МДФ и покрытая эмалью и матовым лаком. Центральная вставка - бабочка хранится внутри стола.
Расстояние между ножек:
— по короткой стороне 440;
— по длинной стороне 780.
Основные характеристики
- Ширина1100/1500 мм
- Глубина700 мм
- Высота750 мм
- Материал столешницымассив, бук
- Материал каркасабук
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1250 мм
- Высота упаковки125 мм
- Глубина упаковки800 мм
- Объём упаковки0.13 м3
- Вес упаковки33.20 кг