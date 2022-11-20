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Стол раздвижной Аризона, бежевый

Артикул: CH-053-234
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол Аризона выполнен в традиционном стиле. Утонченный дизайн делает его конструкцию легкой и элегантной. Столешница выполнена из материала МДФ и покрытая эмалью и матовым лаком. Центральная вставка - бабочка хранится внутри стола.

Расстояние между ножек:
— по короткой стороне 440;
— по длинной стороне 780.

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Основные характеристики

  • Ширина1100/1500 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницымассив, бук
  • Материал каркасабук
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1250 мм
  • Высота упаковки125 мм
  • Глубина упаковки800 мм
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Вес упаковки33.20 кг

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