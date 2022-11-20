Характеристики товара
Описание
Классический и функциональный раздвижной стол BEST представляет собой оптимальное обеденное решение для любой квартиры или дома.
Стол долговечен, несмотря на постоянное раскладывание.Стол BEST прекрасно впишется в дизайн кухни любого стиля - от классики до скандинавского минимализма.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1500 мм
- Глубина700 мм
- Высота748 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольябереза, шпон
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки970 мм
- Высота упаковки95 мм
- Глубина упаковки745 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки35 кг