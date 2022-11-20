Товар в корзине. Перейти
Стол раздвижной BEST, белый - фото 1Стол раздвижной BEST, белый - фото 2Стол раздвижной BEST, белый - фото 3Стол раздвижной BEST, белый - фото 4Стол раздвижной BEST, белый - фото 5

Стол раздвижной BEST, белый

Артикул: CH-053-679
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, темно-серый
Фотография товара Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, темно-серый от компании ChiedoCover.
Следующий Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Фотография товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Классический и функциональный раздвижной стол BEST представляет собой оптимальное обеденное решение для любой квартиры или дома.

Стол долговечен, несмотря на постоянное раскладывание.Стол BEST прекрасно впишется в дизайн кухни любого стиля - от классики до скандинавского минимализма.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота748 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольябереза, шпон
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки970 мм
  • Высота упаковки95 мм
  • Глубина упаковки745 мм
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки35 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол обеденный Apriori T, D100, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Apriori T, D100, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от62 390
Оптовая цена

Стол обеденный Apriori T, D100, черный

32
Фотография товара Стол обеденный Лео, белый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Лео, белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
41 490
Оптовая цена

Стол обеденный Лео, белый мрамор

33
Фотография товара Стол раскладной Teodoro, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Teodoro, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от21 090
Оптовая цена

Стол раскладной Teodoro, орех

49
Фотография товара Стол деревянный Эльпатия 110 дуб велингтон / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Эльпатия 110 дуб велингтон / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Стол деревянный Эльпатия 110 дуб велингтон / черный матовый

41
В наличии 25 шт.
Фотография товара Стол деревянный Вик дуб велингтон / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Вик дуб велингтон / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена

Стол деревянный Вик дуб велингтон / черный матовый

49
Распродажа
Фотография товара Стол деревянный Мантенья орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Мантенья орех, произведённого компанией ChiedoCover
от18 49030
26 384 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Мантенья орех

38
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол деревянный Форли бетон / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Форли бетон / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Стол деревянный Форли бетон / черный матовый

49
Фотография товара Стол деревянный Arno вишня без патины от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Arno вишня без патины, произведённого компанией ChiedoCover
33 790

Стол деревянный Arno вишня без патины

45
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол деревянный Тринити Лофт, черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Тринити Лофт, черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 7901
10 800 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Тринити Лофт, черный матовый

39
Настоящее фото товара Стол Голд, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Стол Голд

9

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Венский, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венский, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Стул Венский, орех

95
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Джулиан, серый с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джулиан, серый с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от9 29045
16 790 ₽Оптовая цена

Стул Джулиан, серый с подлокотниками

60
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Field пластик черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Field пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49036
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Field пластик черный

34
В наличии 184 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Брайан глубокий синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Брайан глубокий синий, произведённого компанией ChiedoCover
от17 4908
18 990 ₽Оптовая цена

Кресло Брайан глубокий синий

39
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, черный

14
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания хром, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания хром

8
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Oliver велюр пыльно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oliver велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29022
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Oliver велюр пыльно-синий

14
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Стул Elbow черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Elbow черный, произведённого компанией ChiedoCover
от31 490
Оптовая цена

Стул Elbow черный

8
В наличии 10 шт.
New
Фотография товара Стул Fabricius серый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fabricius серый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 590
Оптовая цена

Стул Fabricius серый, бежевый

15
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Стул Fabricius серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fabricius серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от27 590
Оптовая цена

Стул Fabricius серый, черный

15
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела обеденные столы

Фотография товара Стол Dolce, белый, мдф от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Dolce, белый, мдф, произведённого компанией ChiedoCover
28 890
Оптовая цена

Стол Dolce, белый, мдф

46
В наличии 44 шт.
Фотография товара Стол Иматра дуб монтана / белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Иматра дуб монтана / белый, произведённого компанией ChiedoCover
37 390
Оптовая цена

Стол Иматра дуб монтана / белый

42
Фотография товара Стол деревянный Эльпатия 150 дуб рошелье / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Эльпатия 150 дуб рошелье / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена

Стол деревянный Эльпатия 150 дуб рошелье / черный матовый

36
Фотография товара Стол прямоугольный KENNER Сидней-120, столешница стекло белое глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол прямоугольный KENNER Сидней-120, столешница стекло белое глянец, произведённого компанией ChiedoCover
22 990
Оптовая цена

Стол прямоугольный KENNER Сидней-120, столешница стекло белое глянец

41
Фотография товара Стол Дамаск от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Дамаск, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Стол Дамаск

54
Настоящее фото товара Кухонный стол Варкаус, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990
Оптовая цена

Кухонный стол Варкаус, белый

12
Фотография товара Стол обеденный Олсон Мини 100, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Олсон Мини 100, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от19 090
Оптовая цена

Стол обеденный Олсон Мини 100, орех

15
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Clip 70, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Clip 70, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 190
Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Clip 70, белый

14
В наличии 19 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Монте 120, Орех/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте 120, Орех/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от35 09016
41 290 ₽Оптовая цена

Стол Монте 120, Орех/Слоновая кость

7
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Монте К 100, Натуральное дерево/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте К 100, Натуральное дерево/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от24 29016
28 690 ₽Оптовая цена

Стол Монте К 100, Натуральное дерево/Слоновая кость

6
В наличии 3 шт.

Товар в корзине

Стол раздвижной BEST, белый
Стол раздвижной BEST, белый
от 12 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Венский, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венский, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Стул Венский, орех

95
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Джулиан, серый с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джулиан, серый с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от9 29045
16 790 ₽Оптовая цена

Стул Джулиан, серый с подлокотниками

60
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Field пластик черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Field пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49036
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Field пластик черный

34
В наличии 184 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Брайан глубокий синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Брайан глубокий синий, произведённого компанией ChiedoCover
от17 4908
18 990 ₽Оптовая цена

Кресло Брайан глубокий синий

39
В наличии 1 шт.