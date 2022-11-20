Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1200/1515 мм
- Глубина800 мм
- Высота750 мм
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стол Petal D110
Стол Ron 120, прозрачный
Стол Veneto D110 стекло
Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас
Стол Eliot 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас
Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас
Стол Brick M 120, бетон Портленд/ белый
Стол Brick M 120, бетон Портленд/ черный
Стол Brick M 120, дуб Трюфель/ белый
Стол Brick M 140, бетон Портленд/ белый
Стол обеденный Крозет
Стул пластиковый One Shot на полозьях
Офисное кресло KD, черный/ синий
Офисное кресло KD, красная вставка
Офисное кресло CL45, черный кожзам
Стул Laval, белая экокожа/ серебро
Кресло Emily, коричневый винил, золотое основание
Стол Conti, бежевый глянец
Стол Rolf на металлокаркасе
Стол Brick ST
Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300
Стол Asti Foto
Стол Vision
Стол Geneva
Стол Лофт 84