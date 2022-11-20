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Стол раздвижной Император - фото 1Стол раздвижной Император - фото 2

Стол раздвижной Император

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол Император гармонично впишется в любую комнату вашего дома. Он будет идеален как для кухни или столовой, так и для гостиной. Его можно использовать как обеденной стол, а можно обставить предметами интерьера. Стол Император будет служить лучшим местом для вазы со свежими цветами и для любых других вещей, которые должны всегда быть под рукой. Стол выполнен из дерева и к нему не составит труда купить идеальные деревянные стулья

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Длина1200 мм
  • Материал столешницымассив

Варианты размеров

Размер, Ш x Д
60 х 120
70 х 110
70 х 120
80 х 110
80 х 120
80 х 140
90 х 140
90 х 160
90 х 180
100 х 200

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