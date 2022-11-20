Характеристики товара
Описание
Стол Император гармонично впишется в любую комнату вашего дома. Он будет идеален как для кухни или столовой, так и для гостиной. Его можно использовать как обеденной стол, а можно обставить предметами интерьера. Стол Император будет служить лучшим местом для вазы со свежими цветами и для любых других вещей, которые должны всегда быть под рукой. Стол выполнен из дерева и к нему не составит труда купить идеальные деревянные стулья
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Длина1200 мм
- Материал столешницымассив