Стол раздвижной LION, серый

13 оценок

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Характеристики товара

Описание

Раздвижной стол Lion отличается не только элегантностью дизайна, но и функциональностью. Вместительный даже в сложенном виде, в разложенном он способен вместить ещё больше гостей.

Столешница стола Lion выполнена из чёрной китайской керамики — прочного, устойчивого к механическим воздействиям, перепадам температур и влаге материала. Под столешницей спрятаны две выдвижные части, увеличивающие длину стола в разложенном виде до 2,76 м.

Рисунок керамики добавляет дизайну стола изящества, такой стол будет уместен в классическом интерьере.

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