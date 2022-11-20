Характеристики товара
Описание
Раздвижной стол Lion отличается не только элегантностью дизайна, но и функциональностью. Вместительный даже в сложенном виде, в разложенном он способен вместить ещё больше гостей.
Столешница стола Lion выполнена из чёрной китайской керамики — прочного, устойчивого к механическим воздействиям, перепадам температур и влаге материала. Под столешницей спрятаны две выдвижные части, увеличивающие длину стола в разложенном виде до 2,76 м.
Рисунок керамики добавляет дизайну стола изящества, такой стол будет уместен в классическом интерьере.