Характеристики товара
Описание
Раздвижной стол Melania — многофункциональный стол, добавляющий сдержанную роскошь в современный домашний интерьер. В сложенном виде стол компактен и подойдёт для интерьера кухни. В разложенном виде стол Melania вместителен, за ним можно собрать всех гостей, ведь длина стола составит 2,1 м.
Раскладывающиеся части расположены с обеих сторон столешницы, что придаёт конструкции устойчивости. Цвет столешницы имитирует рисунок натурального камня. Чёрные металлические ножки закреплены на крестовине, что освобождает место для ног по краям стола и добавляет лёгкости дизайну мебели.
Раздвижной стол Melania станет отличным решением для современного интерьера.