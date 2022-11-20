Стол раздвижной MELANIA, серый

12 оценок

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Характеристики товара

Описание

Раздвижной стол Melania — многофункциональный стол, добавляющий сдержанную роскошь в современный домашний интерьер. В сложенном виде стол компактен и подойдёт для интерьера кухни. В разложенном виде стол Melania вместителен, за ним можно собрать всех гостей, ведь длина стола составит 2,1 м.

Раскладывающиеся части расположены с обеих сторон столешницы, что придаёт конструкции устойчивости. Цвет столешницы имитирует рисунок натурального камня. Чёрные металлические ножки закреплены на крестовине, что освобождает место для ног по краям стола и добавляет лёгкости дизайну мебели.

Раздвижной стол Melania станет отличным решением для современного интерьера.

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