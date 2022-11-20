Характеристики товара
Описание
Столешница цвет пластик HPL Арпа 4584 ALV Дуб Фавер (древесный) PF
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина800 мм
- Длина1200 мм
- Материал столешницыHPL
- Цветбежевый, коричневый
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Столешница цвет пластик HPL Арпа 4584 ALV Дуб Фавер (древесный) PF
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