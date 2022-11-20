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Стол раздвижной Престиж, HPL Дуб Фавер

6 оценок

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Стол Престиж, столешница HPL, светлый
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Стол Престиж, столешница HPL, светлый

Характеристики товара

Описание

Столешница цвет пластик HPL Арпа 4584 ALV Дуб Фавер (древесный) PF

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1200 мм
  • Материал столешницыHPL
  • Цветбежевый, коричневый

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