Характеристики товара
Описание
Стол раздвижной Рединг – потрясающий фьюжн для квартиры «со вкусом». Стол выглядит очаровательно и стильно. Его изящная конструкция визуально облегчает внешний вид. Поэтому он кажется совершенно негабаритным, даже если раздвинуть столешницу. Да, дизайнерам удалось соединить несовместимое – утонченность и большую площадь. Стол отлично подойдет для гостиной в городской квартире, оформленной в современном стиле.
Стол овальной формы. Столешница сделана из МДФ натурального дерева. Для защиты поверхности во время эксплуатации, на нее нанесено специальное покрытие. Цвет столешницы у базовой модели – венге. Опора имеет сварную конструкцию, сделана из металла, покрытого черной эпоксидной краской. Она состоит из четырех двойных ножек, рамы, поддерживающей столешницу по всему периметру, и поперечных перекладин, обеспечивающих прочность при нагрузках. Чтобы удлинить стол, нужно раздвинуть края столешницы и извлечь дополнительные панели. Далее их следует уложить на металлические направляющие.
Для самостоятельной сборки в комплектацию включены инструкция и крепеж.
Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина900 мм
- Длина1400 мм
- Вес44.1 кг
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольясталь
- Цветчерный
- Страна изготовленияИспания