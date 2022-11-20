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Стол раздвижной Stalone (100+40) бетонный камень - фото 1Стол раздвижной Stalone (100+40) бетонный камень - фото 2

Стол раздвижной Stalone (100+40) бетонный камень

13 оценок
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Стол раздвижной Stalone (100+40) дуб гранж
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Стол раздвижной Stalone (100+40) дуб гранж

Характеристики товара

Описание

Обеденные столы Stalone отличаются практичностью и эстетичностью. Столы станут ярким акцентом любого интерьера и смогут не только украсить его, но и стать функциональным модулем на кухне, в гостиной, спальне или прихожей. Данные модели столов составят комплекты со стульями "Top concept" , можно сочетать одинаковые опоры столов и стульев. Обеденные столы с металлическим каркасом идеальны для трендового сейчас стиля «Лофт», а также они легко впишутся в стилистику любого помещения.

Модели-трансформеры (раздвижные столы) – помогут сэкономить пространство, а при необходимости разместить за уютном столом всех желающих.
Металлические опоры черного матового цвета выполненные в варианте «Конус». На опорах предусмотрены защитные резиновые накладки, которые придают интерьерным столам дополнительную устойчивость и защищают пол от царапин.

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Материал столешницыдуб
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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