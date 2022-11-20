Характеристики товара
Описание
Обеденные столы Stalone отличаются практичностью и эстетичностью. Столы станут ярким акцентом любого интерьера и смогут не только украсить его, но и стать функциональным модулем на кухне, в гостиной, спальне или прихожей. Данные модели столов составят комплекты со стульями "Top concept" , можно сочетать одинаковые опоры столов и стульев. Обеденные столы с металлическим каркасом идеальны для трендового сейчас стиля «Лофт», а также они легко впишутся в стилистику любого помещения.
Модели-трансформеры (раздвижные столы) – помогут сэкономить пространство, а при необходимости разместить за уютном столом всех желающих.
Металлические опоры черного матового цвета выполненные в варианте «Конус». На опорах предусмотрены защитные резиновые накладки, которые придают интерьерным столам дополнительную устойчивость и защищают пол от царапин.
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1000 мм
- Глубина1000 мм
- Материал столешницыдуб
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия