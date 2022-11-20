Фотография Стол регулируемый LPC/10.1 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стол регулируемый LPC/10.1

4.3
Оптовая цена
10 890 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стол регулируемый LPC/10.1
Стол регулируемый LPC/10.1
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Стол регулируемый LPC/10.1

4.3
10890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина500 мм
  • Материал столешницыПластик
  • Группа роста5-7

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