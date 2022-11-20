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Стол Река

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Стол Каньон

Характеристики товара

Описание

Размер: 40x800x1200 мм

Материал: массив карагача, металл

Возможно изготовление по вашим размерам

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