Характеристики товара
Описание
Размер: 40x800x1200 мм
Материал: массив карагача, металл
Возможно изготовление по вашим размерам
Размер: 40x800x1200 мм
Материал: массив карагача, металл
Возможно изготовление по вашим размерам
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