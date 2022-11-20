Характеристики товара
Описание
Материал столешницы: массив карагача
Материал каркаса: металл
Материал столешницы: массив карагача
Материал каркаса: металл
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Азия 20мм с подлокотниками
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, красная
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, фиолетовая
Стол Long Plank
Стол Норридж
Стол Шрустбери
Кресло Sofa
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди