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Стол RICHMOND - фото 1

Стол RICHMOND

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина750 мм
  • Длина1240/1640 мм
  • Материал каркасаЛДСП
  • Материал столешницыЛДСП
  • Страна изготовленияРоссия

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