Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина900 мм
- Длина900 мм
- Глубина900 мм
- Вес22 кг
- Цветпрозрачный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.30 м3
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