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Стол Ritm

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина1100/1420 мм
  • Материал каркасаЛДСП
  • Материал столешницыпластик
  • Страна изготовленияРоссия

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