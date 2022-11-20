Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина700 мм
- Длина1100/1420 мм
- Материал каркасаЛДСП
- Материал столешницыпластик
- Страна изготовленияРоссия
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 3, черный
Стол Лидер 9
Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, темный
Стол Лидер 4
Стол Лидер 5
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол складной круглый 150/74
Стол Мюнхен раздвижной
Стол Максимус
Стол Лидер 4, D700
Вазон бетонный Ц-4-3
Вазон бетонный Ц-4-2
Вазон бетонный Ц-12
Вазон бетонный Ваза В-3
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло