Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина800 мм
- Длина12000/1590 мм
- Материал столешницыМДФ, шпон
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.19 м3
- Вес упаковки33 кг
Стол Rolf на металлокаркасе
Стол Asti Foto
Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука
Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо
Стол обеденный GUDI 120*75 белый
Раздвижной стол Гранд, со стеклянной столешницей
Стол Каприз
Стол Мэйсон
Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый
Стол обеденный Балтимор D120 белый стеклянный
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Стол обеденный Корбах
Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое
Стул пластиковый Gaius с пюпитром, с сеткой
Кресло ALEX, бирюзовый
Стул СМАРТ, латте, белые ножки
Кресло Ball Aviator