Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина800 мм
- Длина12000/1590 мм
- Материал столешницыМДФ
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.19 м3
- Вес упаковки33 кг
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