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Стол Ритм раскладной, молочный - фото 1Стол Ритм раскладной, молочный - фото 2

Стол Ритм раскладной, молочный

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина12000/1590 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Вес упаковки33 кг

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