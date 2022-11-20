Характеристики товара
Описание
Материал столешницы: массив карагача
Материал каркаса: металл
Материал столешницы: массив карагача
Материал каркаса: металл
Стол Миллер 140
Стол Миллер 160
Стол Лофт-1
Стол Лофт-3
Стол Лофт-4
Стол Лофт-5
Стол Лофт-7
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркас
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас
Подушка 01 для стула Кьявари, цветная, 2см
Подушка 01 для стула Кьявари, клетка, 2см
Подушка 01 для стула Кьявари, поролон, 2см
Диван офисный Мишель
Диван офисный Veyt
Банкетка Б-6
Подвесной светильник Freccia №1
Подвесной светильник Freccia №2
Складной стул Трансформер лайт бордо
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди