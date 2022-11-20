Стол Rolf на металлокаркасе
Стол Asti Foto
Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука
Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо
Стол обеденный GUDI 120*75 белый
Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый
Стол Petal D110
Стол Ron 120, прозрачный
Стол Veneto D110 стекло
Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас
Стул Офисный с пюпитром
Секция многоместная ИЗО-3
Диван-скамья Praga, латте
Кресло ALEX, латте
Кресло Oppo
Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ)
Кресло пластиковое Sky, красный
Стул Такер, патина, с бежевой подушкой
Комплект Такер, 4 черных стула
Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая