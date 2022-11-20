Характеристики товара
Описание
Материал: пластик
Материал: пластик
Стол складной Монифит
Стол складной Дорни 150
Стол складной Тейкли 240
Стол складной Натали белый
Стол складной Натали серый
Стол складной Натали зеленый
Стол складной Виктория 120
Стол складной Виктория 120 белый, чемодан
Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан
Стол круговой Паулина
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Педикюрное кресло Татьяна одномоторное
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне
Кресло пластиковое Alice, хром, светло-серый
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди