Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина800 мм
- Длина1200/1600 мм
- Материал столешницыМДФ
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.19 м3
- Вес упаковки36.05 кг
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Хит 20мм - золото, коричневая корона
Стул Браун 25мм
Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона
Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото
Стул William ромб бархат пепельно-бежевый
Стул Marcus, бархат серый